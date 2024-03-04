Сиквел "Дюны" в топе рейтинга лучшего уикенда года по сборам в прокате в США

На фильм "Дюна: Часть вторая" в США и Канаде во время уикенда в кинотеатрах продали билеты на 81,5 миллиона долларов после отложенного проката, что оправдало надежды Голливуда на успех, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

На сиквел "Дюны" от компании Warner Bros., снятый с участием блестящего актерского состава кинозвезд нового поколения, включая Тимоти Шаламе, Зендаю, Остина Батлера и Флоренс Пью, было продано билетов на сумму 81,5 миллиона долларов в США и Канаде. Высокие показатели привели к тому, что в национальном прокате он ознаменовал первый уикенд со сборами в 100 миллионами долларов с января, когда вышла музыкальная версия "Крутых девчонок" (Mean Girls).

По данным системы отслеживания кассовых сборов, в эти выходные общие кассовые сборы 2024 года отставали от показателей 2023 года на 20%. После этих выходных продажа билетов в этом году отстает от 2023 года на 13%.

"Дюна: Часть вторая" вышла в лучший момент для кинотеатров, - сказал Пол Дергарабедян, старший медиа-аналитик Comscore. - То, о чем так много говорили, в вопросе кассовых сборов, которых так не хватало до сих пор в 24-м, получает импульс".

Фильм также принес хорошие результаты для IMAX, владельца широкоформатного кинотеатра, который также предоставляет кинематографистам технологию, позволяющую снимать сцены высокого разрешения для самых больших экранов.

На экраны IMAX пришлось 22,7% продаж билетов на фильм "Дюна: Часть вторая", самый большой процент за всю историю компании, а кассовые сборы составили 18,5 миллионов долларов, что стало самым большим объемом для IMAX в марте за всю историю. В Нью-Йорке билеты на 15 утренних показов сиквела "Дюны" в формате IMAX распродали.

"Вы сможете получить билет только через три недели", - сказал Рич Гельфонд, исполнительный директор IMAX, который назвал фильм "большим культурным моментом".

Дополнение

Основанный на романе Фрэнка Герберта 1965 года и действие которого происходит через тысячи лет в будущем, в эпоху освоения и колонизации космоса, "Дюна: Часть вторая" фокусируется на Поле Атриде, которого играет Шаламе, сыне уничтоженной войной и предательством королевской семьи.

Сиквел сначала должен был выйти на экраны в ноябре, когда голливудские актеры бастовали и не могли продвигать фильм, поэтому продюсеры решили отложить выход фильма до марта.

"Дюна" в течение полувека была "белым китом" для ряда голливудских режиссеров, включая Артура П. Джейкобса, Алехандро Ходоровски и Ридли Скотта. В 1984 году культовый режиссер Дэвид Линч поставил версию с Кайлом Маклахланом в главной роли и музыкой рок-группы Toto. Фильм плохо показал себя в прокате.