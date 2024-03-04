Сиквел "Дюни" у топі рейтингу найкращого вікенду року за зборами у прокаті в США

На фільм "Дюна: Частина друга" у США та Канаді під час вікенду у кінотеатрах продали квитки на 81,5 мільйона доларів після відкладеного прокату, що виправдало надії Голлівуду на успіх, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

На сіквел "Дюни" від компанії Warner Bros., що знято за участю блискучого акторського складу кінозірок нового покоління, включаючи Тімоті Шаламе, Зендаю, Остіна Батлера та Флоренс П'ю, було продано квитків на суму 81,5 мільйона доларів у США та Канаді. Високі показники призвели до того, що в національному прокаті він ознаменував перший вікенд зі зборами у 100 мільйонами доларів з січня, коли вийшла музична версія "Крутих дівчат" (Mean Girls).

За даними системи відстеження касових зборів, цими вихідними загальні касові збори 2024 року відставали від показників 2023 року на 20%. Після цих вихідних продаж квитків цього року відстає від 2023 року на 13%.

"Дюна: Частина друга" вийшла в найкращий момент для кінотеатрів, - сказав Пол Дергарабедян, старший медіа-аналітик Comscore. - Те, про що так багато говорили, у питанні касових зборів, яких так не вистачало досі у 24-му, отримує імпульс".

Фільм також приніс хороші результати для IMAX, власника широкоформатного кінотеатру, який також надає кінематографістам технологію, що дозволяє знімати сцени високої роздільної здатності для найбільших екранів.

На екрани IMAX припало 22,7% продажів квитків на фільм "Дюна: Частина друга", найбільший відсоток за всю історію компанії, а касові збори становили 18,5 мільйонів доларів, що стало найбільшим обсягом для IMAX у березні за всю історію. У Нью-Йорку квитки на 15 ранкових показів сіквела "Дюни" у форматі IMAX розпродали.

"Ви зможете отримати квиток тільки через три тижні", - сказав Річ Гельфонд, виконавчий директор IMAX, який назвав фільм "великим культурним моментом".

Доповнення

Заснований на романі Френка Герберта 1965 року і дія якого відбувається за тисячі років у майбутньому, в епоху освоєння та колонізації космосу, "Дюна: Частина друга" фокусується на Полі Атріді, якого грає Шаламе, синові знищеної королівської сім'ї. війною та зрадою.

Сіквел спочатку мав вийти на екрани у листопаді, коли голлівудські актори страйкували і не могли просувати фільм, тож продюсери вирішили відкласти вихід фільму до березня.

"Дюна" протягом півстоліття була "білим китом" для низки голлівудських режисерів, включаючи Артура П. Джейкобса, Алехандро Ходоровскі та Рідлі Скотта. У 1984 році культовий режисер Девід Лінч поставив версію з Кайлом Маклахланом у головній ролі та музикою рок-групи Toto. Фільм погано показав себе в прокаті.