Siemens пообещал контролировать поставку своих турбин в России
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Немецкий концерн Siemens пообещал собственноручно контролировать установку своего оборудования в России. Такой шаг обусловлен желанием компании одновременно не допустить повторения скандала с поставками турбин в Крым и сохранить позиции на российском рынке, передает УНН со ссылкой на Коммерсант .
"Газпром" 16 марта объявил, что глава монополии Алексей Миллер и председатель правления Siemens Джо Кезер договорились о поставках газовых турбин для строящейся Грозненской ТЭС мощностью до 360 МВт (проект "Газпром энергохолдинга", Эх). Контракт подписан, подчеркивают в "Газпроме", специалисты концерна отгрузят, установят и введут в эксплуатацию оборудования. Это первый контракт Siemens с госкомпанией в электроэнергетике РФ с лета 2017 года, после того как стало известно об использовании турбин концерна структурами "Ростех" в Крыму.
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Однако теперь, уверяют в концерне, все будет иначе.
"Чтобы гарантировать использование турбин в согласованном контракту месте, ключевые компоненты будут поставлены на завершающем этапе строительства электростанции", - пояснили изданию в Siemens.
Подобную схему концерн уже испытал в Татарстане, тогда говорилось, что Siemens будет полностью отвечать за оборудование до его запуска. В момент права собственности на турбины для Грозненской ТЭС перейдут к покупателю, в концерн не объяснили. В Эх отказались от комментариев.