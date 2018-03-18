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Siemens пообіцяв контролювати установку своїх турбін в Росії

Siemens пообіцяв контролювати установку своїх турбін в Росії

Київ • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Німецький концерн Siemens пообіцяв власноруч контролювати установку свого устаткування в Росії. Такий крок зумовлений бажанням компанії водночас не допустити повторення скандалу з постачанням турбін в Крим і зберегти позиції на російському ринку, передає УНН з посиланням на Коммерсант.

“Газпром” 16 березня оголосив, що глава монополії Олексій Міллер і голова правління Siemens Джо Кезер домовилися про постачання газових турбін для споруджуваної Грозненської ТЕС потужністю до 360 МВт (проект “Газпром енергохолдингу”, ГЕХ). Контракт підписаний, підкреслюють в “Газпромі”, фахівці концерну відвантажать, встановлять і введуть в експлуатацію обладнання. Це перший контракт Siemens з держкомпанією в електроенергетиці РФ з літа 2017 року, після того як стало відомо про використання турбін концерну структурами “Ростех” в Криму.

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Проте тепер, запевняють в концерні, все буде інакше.

“Щоб гарантувати використання турбін в узгодженому контрактом місці, ключові компоненти будуть поставлені на завершальному етапі будівництва електростанції”, — пояснили виданню в Siemens.

Подібну схему концерн вже випробував в Татарстані, тоді говорилося, що Siemens буде повністю відповідати за обладнання аж до його запуску. В який момент права власності на турбіни для Грозненської ТЕС перейдуть до покупця, в концерн не пояснили. У ГЕХ відмовилися від коментарів.

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