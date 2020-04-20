Сиди дома и пей вино: Мила Кунис и Эштон Катчер представили свой способ борьбы с коронавирусом

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Американские актеры Мила Кунис и Эштон Катчер выпустили “Карантинное вино”, передает УНН со ссылкой на AllNewsInc.

Стоимость одной бутылки вина — 25 долл. Напиток производят из винограда, выращенного в штате Орегон. Все доходы от продажи “Карантинного вина” будут перечислены четырем благотворительным организациям: GiveDirectly, Direct Relief, Frontline Responders Fund и America’s Food Fund.

В Instagram-ролике Катчер рассказал, что “эта гениальная идея” пришла в голову Кунис.

“Вечерами нам нравится устраивать виртуальные встречи с друзьями, и незаменимыми составляющими таких вечеров являются еда и вино. Мы решили объединить это с возможностью помочь множеству благотворительных организаций — эта гениальная идея пришла в голову к Миле.

Мы нашли несколько таких, которые фокусируются на сборе защитных средств для населения страны, кормлении детей, помощи семьям, которые остались без работы, бизнесу, который не выдерживает новых обстоятельств”, — говорит в видео Катчер.

Как писал УНН, известный украинский педиатр Евгений Комаровский, также рассказал о пользе вина на карантине

Напомним, в Украине недавно выпустили новый винный напиток небесно-голубого цвета с перламутровой пудрой внутри бутылки. 

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