Сиди дома и пей вино: Мила Кунис и Эштон Катчер представили свой способ борьбы с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Американские актеры Мила Кунис и Эштон Катчер выпустили “Карантинное вино”, передает УНН со ссылкой на AllNewsInc.
Стоимость одной бутылки вина — 25 долл. Напиток производят из винограда, выращенного в штате Орегон. Все доходы от продажи “Карантинного вина” будут перечислены четырем благотворительным организациям: GiveDirectly, Direct Relief, Frontline Responders Fund и America’s Food Fund.
В Instagram-ролике Катчер рассказал, что “эта гениальная идея” пришла в голову Кунис.
“Вечерами нам нравится устраивать виртуальные встречи с друзьями, и незаменимыми составляющими таких вечеров являются еда и вино. Мы решили объединить это с возможностью помочь множеству благотворительных организаций — эта гениальная идея пришла в голову к Миле.
Мы нашли несколько таких, которые фокусируются на сборе защитных средств для населения страны, кормлении детей, помощи семьям, которые остались без работы, бизнесу, который не выдерживает новых обстоятельств”, — говорит в видео Катчер.
Mila and I are launching quarantine wine! 100% of profits got to covid-19 relief! @nockingpoint Via: @aplusk #quarantineWine #socialdistancing #coronavirus #covid_19 #ashtonkutcher #milakunis
Как писал УНН, известный украинский педиатр Евгений Комаровский, также рассказал о пользе вина на карантине.
Напомним, в Украине недавно выпустили новый винный напиток небесно-голубого цвета с перламутровой пудрой внутри бутылки.