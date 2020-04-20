Сиди вдома і пий вино: Міла Куніс і Ештон Катчер представили свій спосіб боротьби з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Американські актори Міла Куніс і Ештон Катчер випустили "Карантинне вино", передає УНН з посиланням на AllNewsInc.
Вартість однієї пляшки вина - 25 дол. Напій виробляють з винограду, вирощеного в штаті Орегон. Всі доходи від продажу "Карантинного вина" будуть перераховані чотирьом благодійним організаціям: GiveDirectly, Direct Relief, Frontline Responders Fund і America's Food Fund.
У Instagram-ролику Катчер розповів, що "ця геніальна ідея" прийшла в голову Куніс.
"Вечорами нам подобається влаштовувати віртуальні зустрічі з друзями, і незамінними складовими таких вечорів є їжа і вино. Ми вирішили об'єднати це з можливістю допомогти безлічі благодійних організацій - ця геніальна ідея прийшла в голову до Міли.
Ми знайшли кілька таких, які фокусуються на зборі захисних засобів для населення країни, годуванні дітей, допомоги сім'ям, які залишилися без роботи, бізнесу, який не витримує нових обставин", - говорить в відео Катчер.
Mila and I are launching quarantine wine! 100% of profits got to covid-19 relief! @nockingpoint Via: @aplusk #quarantineWine #socialdistancing #coronavirus # covid_19 #ashtonkutcher #milakunis
Як писав УНН, відомий український педіатр Євген Комаровський, також розповів про користь вина на карантині.
Нагадаємо, в Україні нещодавно випустили новий винний напій небесно-блакитного кольору з перламутровою пудрою всередині пляшки.