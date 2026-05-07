Сибига раскритиковал возвращение россии на Венецианскую биеннале
Киев • УНН
Андрей Сибига осудил возвращение россии на Венецианскую биеннале во время войны. Культурные мероприятия не должны отбеливать военные преступления агрессора.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что международные культурные мероприятия не должны использоваться для «отбеливания» российских военных преступлений, пока россия продолжает войну против Украины и обстрелы мирных городов. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, передает УНН.
Детали
По словам министра, Украина благодарна международным партнерам, которые поддержали совместное заявление украинской стороны на Венецианской биеннале.
Сибига подчеркнул, что решение организаторов приветствовать возвращение россии на культурное мероприятие происходит на фоне продолжения российских атак по Украине.
В то время как Венецианская биеннале решила приветствовать возвращение россии, российские ракеты и дроны продолжают беспощадно атаковать украинские города и убивать ни в чем не повинных мирных жителей
Он также отметил, что россия нарушила предложенное Украиной прекращение огня и не демонстрирует готовности завершать войну.
По словам Сибиги, война рф направлена не только против украинской государственности, но и против украинской культуры и идентичности.
Пока это продолжается и правосудие не свершилось, международные культурные мероприятия не должны использоваться для отбеливания российских военных преступлений
Министр добавил, что единство международного сообщества и принципиальная позиция по защите демократических ценностей остаются ключевыми для прекращения войны и достижения прочного мира в Европе.
