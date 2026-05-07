Сибига раскритиковал возвращение россии на Венецианскую биеннале

$43.850.1251.610.22
ukenru
15:47 • 2508 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса
Эксклюзив
14:50 • 10517 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
14:00 • 11473 просмотра
Зеленский подтвердил ряд встреч Умерова с представителями Трампа и дал три ключевые задачи
12:16 • 16471 просмотра
Профсоюзы поддерживают обновление Трудового кодекса, но выступают против локаута и сужения прав работников - Бызов
Эксклюзив
11:20 • 20672 просмотра
Налогообложение лизинга транспорта как роялти юридически необоснованно — юрист
7 мая, 08:41 • 21902 просмотра
Международные резервы сократились еще на 7% - ОВГЗ и помощь партнеров не перекрыли продажу валюты и выплату долга
Эксклюзив
7 мая, 07:20 • 45388 просмотра
Хантавирус в Украине: что это за инфекция, как передается и чем опасна
7 мая, 06:31 • 42876 просмотра
Праздники 8 и 9 мая - что отмечают в Украине и в чем разницаPhotoVideo
6 мая, 17:36 • 28801 просмотра
В Украине отменили ограничения на выезд за границу для ряда женщин-чиновниц. Министров и нардепов это не касается
6 мая, 14:08 • 49924 просмотра
рф хочет вывезти новый урожай зерна и разграбить 18 месторождений на оккупированном юге Украины. Зеленский обещает противодействовать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
4м/с
22%
748мм
Популярные новости
Министр обороны Латвии после падения дронов допустил, что они могли лететь по целям в россии со стороны УкраиныPhoto7 мая, 06:54 • 16113 просмотра
В США опубликовали предполагаемую предсмертную записку ЭпштейнаPhoto7 мая, 07:56 • 21398 просмотра
В российской перми прогремели взрывы - над городом поднялся дым, объявлена тревогаPhotoVideo7 мая, 08:20 • 18885 просмотра
Избил побратима перед строем и сбежал из части - правоохранители задержали бойца бригады ВСУPhotoVideo7 мая, 08:57 • 19819 просмотра
Топ-5 мест в Ирпене, куда стоит пойти на выходныхPhoto7 мая, 09:44 • 29851 просмотра
публикации
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса15:47 • 2522 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
Эксклюзив
14:50 • 10529 просмотра
Топ-5 мест в Ирпене, куда стоит пойти на выходныхPhoto7 мая, 09:44 • 29872 просмотра
Хантавирус в Украине: что это за инфекция, как передается и чем опасна
Эксклюзив
7 мая, 07:20 • 45392 просмотра
Праздники 8 и 9 мая - что отмечают в Украине и в чем разницаPhotoVideo7 мая, 06:31 • 42880 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Блогеры
Андрей Сибига
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Запорожская область
Село
Реклама
УНН Lite
Сериал о Гарри Поттере продлили на второй сезон до выхода первогоVideo13:12 • 8546 просмотра
Создатель сериала "Пацаны" ответил фанатам на жалобы по поводу проходных эпизодов10:57 • 10458 просмотра
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез6 мая, 16:34 • 50805 просмотра
Модный ритейл ощущает влияние ближневосточного кризиса - отчет6 мая, 15:00 • 21343 просмотра
Вещи Мэттью Перри и подписанные сценарии "Друзей" продадут на аукционе - AP6 мая, 10:04 • 41412 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Фильм
Техника
Сериал
Дипломатка

Сибига раскритиковал возвращение россии на Венецианскую биеннале

Киев • УНН

 • 918 просмотра

Андрей Сибига осудил возвращение россии на Венецианскую биеннале во время войны. Культурные мероприятия не должны отбеливать военные преступления агрессора.

Сибига раскритиковал возвращение россии на Венецианскую биеннале

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что международные культурные мероприятия не должны использоваться для «отбеливания» российских военных преступлений, пока россия продолжает войну против Украины и обстрелы мирных городов. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

По словам министра, Украина благодарна международным партнерам, которые поддержали совместное заявление украинской стороны на Венецианской биеннале.

Сибига подчеркнул, что решение организаторов приветствовать возвращение россии на культурное мероприятие происходит на фоне продолжения российских атак по Украине.

В то время как Венецианская биеннале решила приветствовать возвращение россии, российские ракеты и дроны продолжают беспощадно атаковать украинские города и убивать ни в чем не повинных мирных жителей

- заявил министр.

Он также отметил, что россия нарушила предложенное Украиной прекращение огня и не демонстрирует готовности завершать войну.

По словам Сибиги, война рф направлена не только против украинской государственности, но и против украинской культуры и идентичности.

Пока это продолжается и правосудие не свершилось, международные культурные мероприятия не должны использоваться для отбеливания российских военных преступлений

- подчеркнул глава МИД.

Министр добавил, что единство международного сообщества и принципиальная позиция по защите демократических ценностей остаются ключевыми для прекращения войны и достижения прочного мира в Европе.

Сибига обсудил с главой МИД Грузии нормализацию двусторонних отношений06.05.26, 20:59 • 6274 просмотра

Андрей Тимощенков

ПолитикаКультура
российская пропаганда
Война в Украине
Андрей Сибига
Министерство иностранных дел Украины
Украина