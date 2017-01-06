Быстрые бракосочетания в Ровно будут регистрировать в городском парке
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 6 января. УНН. Услугу "брак за сутки" в Ровно начнут регистрировать в городском парке отдыха им.Шевченко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила начальник главного управления юстиции в Ровенской области Иванна Смачило.
По ее словам, быстрые браки будут регистрировать в здании городского дворца культуры.
"Теперь жениться по новой быстрой и удобной процедуре можно будет и в Ровно! Сейчас выбрано место для проведения брачных церемоний в рамках этого проекта - городской дом культуры", - отметила Иванна Смачило.
Напомним, с нового года жители ряда других украинских городов могут за сутки оформить брак.