Швидкі одруження у Рівному реєструватимуть в міському парку
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 6 січня. УНН. Послугу “шлюб за добу” в Рівному почнуть реєструвати в міському парку відпочинку ім.Шевченка. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила начальник головного управління юстиції в Рівненській області Іванна Смачило.
За її словами, швидкі шлюби реєструватимуть в будівлі міського палацу культури.
“Тепер одружитися за новою швидкою й зручною процедурою можна буде і у Рівному! Наразі вибрано місце для проведення шлюбних церемоній в рамках цього проекту — міський будинок культури”, — зазначила Іванна Смачило.
Нагадаємо, з нового року мешканці низки інших українських міст можуть за одну добу оформити шлюб.