Швидкі одруження у Рівному реєструватимуть в міському парку

За її словами, швидкі шлюби реєструватимуть в будівлі міського палацу культури.

“Тепер одружитися за новою швидкою й зручною процедурою можна буде і у Рівному! Наразі вибрано місце для проведення шлюбних церемоній в рамках цього проекту — міський будинок культури”, — зазначила Іванна Смачило.

Нагадаємо, з нового року мешканці низки інших українських міст можуть за одну добу оформити шлюб.