Швейцарцы на референдуме поддержали жесткий закон об оружии

Правительство Швейцарии предупреждало граждан, что новые, более жесткие правила владения полуавтоматическим оружием важны для сохранения соглашений с Европейским Союзом, в частности для дальнейшего участия страны в Шенгенской зоне. Против реформы, однако, выступило Стрелковое объединения Швейцарии, которое собрало достаточно подписей, чтобы провести референдум.

Европейский Союз изменил правила владения оружием два года назад - после серии террористических актов на территории ЕС в 2015 году. Под запрет попали некоторые виды полуавтоматического оружия, в том числе штурмовые винтовки, которые в Швейцарии оставались доступными. Согласно новым швейцарским законом об оружии, полуавтоматическое оружие с большим магазином также будет запрещено.

Напомним, что швейцарцы-мужчины в возрасте от 18 до 30 лет должны будут пройти военную службу, а после ее завершения им разрешено хранить дома выданное им оружие. Количество оружия на руках гражданского населения оценивается в 2,3 миллиона единиц, или три единицы на десять жителей страны.

Ранее УНН подробно описал суть этого референдума и почему он набрал такой публичный резонанс.