Швейцария вводит новые требования к COVID-19 для некоторых путешественников

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Путешественникам, которые въезжают в Швейцарию, и не были вакцинированы против COVID-19 или вылечились от коронавируса, необходимо будет предоставить отрицательный результат теста с понедельника, 20 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.