Швейцария вводит новые требования к COVID-19 для некоторых путешественников
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Путешественникам, которые въезжают в Швейцарию, и не были вакцинированы против COVID-19 или вылечились от коронавируса, необходимо будет предоставить отрицательный результат теста с понедельника, 20 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Цитата
"Количество заражений снижается, но все еще остается на высоком уровне - слишком высоком", - заявил министр здравоохранения страны Ален Берсет, добавив, что отделения интенсивной терапии в швейцарских больницах остаются очень загруженными.
Детали
По его словам, после летних каникул резко возросло количество случаев COVID-19 и госпитализаций, и те граждане, что попали в реанимацию, вернулись из-за границы.
Все путешественники, независимо от статуса вакцинации, также должны будут заполнить форму, в то время как те путешественники, которые предоставят результат теста, должны пройти второй тест через 4-7 дней после въезда в страну.
На этой неделе Швейцария ввела новое требование для людей - предъявлять сертификат статуса COVID для входа в бары, рестораны и другие закрытые помещения и меры, чтобы уменьшить давление на больницы, что борются с четвертой волной коронавирусной инфекции.
Дополнение
С начала пандемии в Швейцарии зарегистрировано 823 тысячи случаев COVID-19 и более 10 тысяч смертей, в пятницу зарегистрировано 2 095 новых случаев заражения и 8 смертей.
На данный момент 61% людей получили хотя бы одну дозу вакцины.
Правительство Щвейцарии сообщило, что люди, вакцинированные за рубежом с помощью одной из вакцин, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам, смогут получить швейцарский сертификат вакцинации с понедельника.