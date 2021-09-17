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Швейцария вводит новые требования к COVID-19 для некоторых путешественников

Киев  •  УНН

 • 19462 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Путешественникам, которые въезжают в Швейцарию, и не были вакцинированы против COVID-19 или вылечились от коронавируса, необходимо будет предоставить отрицательный результат теста с понедельника, 20 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Количество заражений снижается, но все еще остается на высоком уровне - слишком высоком", - заявил министр здравоохранения страны Ален Берсет, добавив, что отделения интенсивной терапии в швейцарских больницах остаются очень загруженными.

Детали

По его словам, после летних каникул резко возросло количество случаев COVID-19 и госпитализаций, и те граждане, что попали в реанимацию, вернулись из-за границы.

Все путешественники, независимо от статуса вакцинации, также должны будут заполнить форму, в то время как те путешественники, которые предоставят результат теста, должны пройти второй тест через 4-7 дней после въезда в страну.

На этой неделе Швейцария ввела новое требование для людей - предъявлять сертификат статуса COVID для входа в бары, рестораны и другие закрытые помещения и меры, чтобы уменьшить давление на больницы, что борются с четвертой волной коронавирусной инфекции.

Дополнение

С начала пандемии в Швейцарии зарегистрировано 823 тысячи случаев COVID-19 и более 10 тысяч смертей, в пятницу зарегистрировано 2 095 новых случаев заражения и 8 смертей.

На данный момент 61% людей получили хотя бы одну дозу вакцины.

Правительство Щвейцарии сообщило, что люди, вакцинированные за рубежом с помощью одной из вакцин, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам, смогут получить швейцарский сертификат вакцинации с понедельника.

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