Швейцарія вводить нові вимоги щодо COVID-19 для деяких мандрівників
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Мандрівникам, які в'їжджають до Швейцарії, що не були вакциновані проти COVID-19 або вилікувалися від коронавірусу, необхідно буде надати негативний результат тесту з понеділка, 20 вересня. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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"Кількість інфікувань знижується, але все ще залишається на високому рівні - занадто високому", - заявив міністр охорони здоров'я країни Ален Берсет, додавши, що відділення інтенсивної терапії в швейцарських лікарнях залишаються дуже завантаженими.
Деталі
За його словами, після літніх канікул різко зросла кількість випадків COVID-19 і госпіталізацій, і ті громадяни, що потрапили до реанімації, повернулися з-за кордону.
Всі мандрівники, незалежно від статусу вакцинації, також повинні будуть заповнити форму, в той час як ті мандрівники, що нададуть результат тесту, повинні пройти другий тест через 4-7 днів після в'їзду в країну.
Цього тижня Швейцарія ввела нову вимогу для людей - пред'являти сертифікат статусу COVID для входу в бари, ресторани та інші закриті приміщення і заходи, щоб зменшити тиск на лікарні, що борються з четвертою хвилею коронавірусної інфекції.
Доповнення
З початку пандемії в Швейцарії зареєстровано 823 тисячі випадків COVID-19 і більше 10 тисяч смертей, в п'ятницю зареєстровано 2 095 нових випадків зараження і 8 смертей.
На даний момент 61% людей отримали хоча б одну дозу вакцини.
Уряд Щвейцарії повідомив, що люди, вакциновані за кордоном за допомогою однієї з вакцин, схвалених Європейським агентством з лікарських засобів, зможуть отримати швейцарський сертифікат вакцинації з понеділка.