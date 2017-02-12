Швейцария упростила правила получения гражданства для молодых иммигрантов

Предыдущие прогнозы свидетельствуют, что около 60% избирателей поддержали предложение.

Смягчение касаются иммигрантов в третьем поколении - то есть людей, которые родились в Швейцарии и являются внуками иммигрантов.

Сейчас человек, родившийся на территории конфедерации, не получает гражданство автоматически. Граждане других стран обычно ждут 12 лет, прежде чем могут подать заявление на получение швейцарского паспорта.

Кроме того, для этого нужно пройти несколько тестов и интервью, цель которых - установить, насколько человек осведомлен в традициях Швейцарии.

При этом окончательное решение о присвоении гражданства принимает городской совет, который иногда опирается на мнение сообщества - то есть соседей - и имеет право задавать кандидату любые вопросы о Швейцарии и ее культуру.

Новые правила, которые могут быть утверждены по результатам голосования, позволят иммигрантам в третьем поколении избежать этой бюрократии.

Они будут касаться людей моложе 25 лет, чьи родители и родители родителей постоянно жили в Швейцарии.

Как сообщал УНН, Совет ЕС рекомендовала продолжить особый контроль в Шенгенской зоне .