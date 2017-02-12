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Швейцарія спростила правила отримання громадянства для молодих іммігрантів

Київ • УНН

 • 14906 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Швейцарці проголосували за полегшення процедури отримання громадянства для іммігрантів третього покоління, для яких Швейцарія є батьківщиною, передає УНН з посиланням на ВВС.

Швейцарія спростила правила отримання громадянства для молодих іммігрантів

Попередні прогнози свідчать, що близько 60% виборців підтримали пропозицію.

Пом'якшення стосуються іммігрантів в третьому поколінні - тобто людей, що народилися в Швейцарії і є онуками іммігрантів.

Зараз людина, яка народилася на території конфедерації, не отримує громадянство автоматично. Громадяни інших країн зазвичай чекають 12 років, перш ніж можуть подати заяву на отримання швейцарського паспорта.

Крім того, для цього потрібно пройти кілька тестів та інтерв'ю, мета яких - встановити, наскільки людина обізнана на традиціях Швейцарії.

При цьому остаточне рішення щодо присвоєння громадянства ухвалює міська рада, яка іноді спирається на думку спільноти - тобто сусідів - і має право задавати кандидату будь-які питання про Швейцарію та її культуру.

Нові правила, які можуть бути затверджені за результатами голосування, дозволять іммігрантам в третьому поколінні уникнути цієї бюрократії.

Вони стосуватимуться людей молодше 25 років, чиї батьки та батьки батьків постійно жили в Швейцарії.

Як повідомляв УНН, Рада ЄС рекомендувала продовжити особливий контроль у Шенгенській зоні.

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