Швейцария усилила карантин при въезде в страну
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Начиная с понедельника, 20 сентября, Швейцария ужесточит требования для въезда в страну для невакцинированных от COVID-19 туристов. Об этом говорится на сайте правительства Швейцарии, передает УНН.
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“Для посещения ресторанов, кинотеатров, выставок и других мест культурного отдыха нужно иметь сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, или свидетельство о том, что человек переболел, и у него есть антитела”, — говорится в сообщении.
Детали
Таким образом, вакцинированные туристы на границе должны оказать негативное ПЦР-тест для въезда в страну. В частности, необходимо будет предоставить повторные тесты после 4-7 дней пребывания в стране. Кроме того, все туристы должны будут заполнить при въезде специальную форму.
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