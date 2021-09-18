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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 125031 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 118479 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 116257 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
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Эксклюзив
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Швейцария усилила карантин при въезде в страну

Швейцария усилила карантин при въезде в страну

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Начиная с понедельника, 20 сентября, Швейцария ужесточит требования для въезда в страну для невакцинированных от COVID-19 туристов. Об этом говорится на сайте правительства Швейцарии, передает УНН.

Цитата

“Для посещения ресторанов, кинотеатров, выставок и других мест культурного отдыха нужно иметь сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, или свидетельство о том, что человек переболел, и у него есть антитела”, — говорится в сообщении.

Детали

Таким образом, вакцинированные туристы на границе должны оказать негативное ПЦР-тест для въезда в страну. В частности, необходимо будет предоставить повторные тесты после 4-7 дней пребывания в стране. Кроме того, все туристы должны будут заполнить при въезде специальную форму.

Напомним

В Австралии разработали инструмент для определения количества носителей коронавируса на авиарейсах.

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