Швейцарія посилила карантин при в'їзді в країну
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Починаючи з понеділка, 20 вересня, Швейцарія посилить вимоги для в'їзду в країну для невакцинованих від COVID-19 туристів. Про це йдеться на сайті уряду Швейцарії, передає УНН.
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“Для відвідування ресторанів, кінотеатрів, виставок та інших місць культурного відпочинку потрібно мати сертифікат про вакцинацію, або негативний ПЛР-тест, або свідоцтво про те, що людина перехворіла, і у нього є антитіла”, — йдеться у повідомленні.
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Таким чином, невакциновані туристи на кордоні мають надати негативний ПЛР-тест для в’їзду в країну. Зокрема, необхідно буде надати повторні тести після 4-7 днів перебування в країні. Крім того, всі туристи повинні будуть заповнити при в’їзді спеціальну форму.
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