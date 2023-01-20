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Швейцария поддерживает использование российских активов для Украины, однако банки против

Киев • УНН

 • 1196202 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что государство поддерживает идею конфискации замороженных российских активов и использования их для восстановления Украины. Об этом он заявил в интервью газете Tages-Anzeiger, передает УНН.

Швейцария поддерживает использование российских активов для Украины, однако банки против

Цитата

“Если мы серьезно настроены помогать восстанавливать Украину, нам нужно подумать о том, как мы будем это финансировать”, — заявил он.

Детали

По его словам, власти ряда стран обсуждают такой шаг, но это должно быть сделано правильно в рамках верховенства закона.

Министр заявил, что пока 7,5 миллиарда франков (8,2 миллиарда долларов) активов, которые Швейцария заморозила у подсанкционных россиян – не могут быть конфискованы.

Вероятнее всего, для изменения соответствующего закона нужно будет проводить референдум. Замороженные активы россиян – это часть от 150 миллиардов франков (150,1 млрд долларов) общих российских средств, хранящихся в Швейцарии.

“Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат, только потому, что считаем это правильным с моральной точки зрения”, — сказал Кассис.

Отмечается, что швейцарские банки очень критически отнеслись к этому предложению. Как пишет Bloomberg со ссылкой на мнение банкиров, такое игнорирование прав собственности подорвало бы положение Швейцарии как финансового центра.

Другой банкир назвал это “смертной казнью” для швейцарских банков.

Сообщается, что решение швейцарского правительства принять санкции Европейского Союза после вторжения россии в Украину уже подверглось решительной критике из-за того, что оно пожертвовало историческим нейтралитетом.

Добавим

Как писал УНН, Швейцария объявила о замораживании российских активов почти на 8 миллиардов долларов.

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