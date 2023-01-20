Швейцарія підтримує використання російських активів для України, проте банки проти
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс заявив, що держава підтримує ідею конфіскації заморожених російських активів і використання їх для відновлення України. Про це він заявив в інтерв'ю газеті Tages-Anzeiger, передає УНН.
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“Якщо ми серйозно налаштовані допомагати відновлювати Україну, нам потрібно подумати про те, як ми будемо це фінансувати”, — заявив він.
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За його словами, влада низки країн обговорює такий крок, але це має бути зроблено правильно в рамках верховенства закону.
Міністр заявив, що поки 7,5 мільярда франків (8,2 мільярда доларів) активів, які Швейцарія заморозила в підсанкційних росіян – не можуть бути конфісковані.
Найімовірніше, для зміни відповідного закону потрібно буде проводити референдум. Заморожені активи росіян – це частина від 150 мільярдів франків (150,1 млрд доларів) загальних російських коштів, що зберігаються у Швейцарії.
“Ми не можемо просто взяти гроші, які нам не належать, тільки тому, що вважаємо це правильним з моральної точки зору”, — сказав Кассіс.
Зазначається, що швейцарські банки дуже критично поставилися до цієї пропозиції. Як пише Bloomberg з посиланням на думку банкірів, таке ігнорування прав власності підірвало б становище Швейцарії як фінансового центру.
Інший банкір назвав це “смертною карою” для швейцарських банків.
Повідомляється, що рішення швейцарського уряду прийняти санкції Європейського Союзу після вторгнення росії в Україну вже зазнало рішучої критики через те, що воно пожертвувало історичним нейтралітетом.
Додамо
Як писав УНН, Швейцарія оголосила про заморожування російських активів майже на 8 мільярдів доларів.