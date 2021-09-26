Швейцария поддерживает узаконивание однополых браков на референдуме
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Избиратели в Швейцарии на референдуме в воскресенье поддержали решение о разрешении однополым парам заключать брак и усыновлять детей. Об этом пишет УНН со ссылкой на предварительные результаты голосования.
Детали
Предварительно право для однополых пар на заключение браков поддержали 64,10% участников референдума. Против высказались 35,90% голосовавших.
Явка на референдуме составляет сейчас 52,60%.
Дополнение
Отметим, что Швейцария является на сегодня одной из последних западноевропейских стран, все еще запрещающих однополые браки.
Ранее сегодня УНН сообщал, что федеральное правительство и парламент уже одобрили закон с поправками, но противники во главе с правой Швейцарской народной партией (SVP) заставили провести референдум по этому вопросу в рамках швейцарской системы прямой демократии.