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Швейцарія підтримує узаконення одностатевих шлюбів на референдумі

Швейцарія підтримує узаконення одностатевих шлюбів на референдумі

Київ • УНН

 • 17946 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Виборці у Швейцарії на референдумі в неділю підтримали рішення про дозвіл одностатевим парам укладати шлюб і всиновлювати дітей. Про це пише УНН з посиланням на попередні результати голосування.

Деталі

Попередньо право для одностатевих пар на укладення шлюбів підтримали 64,10% учасників референдуму. Проти висловилися 35,90% тих, хто голосував.

Явка на референдумі становить наразі 52,60%.

Доповнення

Відзначимо, що Швейцарія є на сьогодні однією з останніх західноєвропейських країн, яка все ще забороняє одностатеві шлюби.

Раніше сьогодні УНН повідомляв, що федеральний уряд і парламент вже схвалили закон з поправками, але противники на чолі з правою Швейцарською народною партією (SVP) змусили провести референдум з цього питання в межах швейцарської системи прямої демократії.

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