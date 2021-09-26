Швейцарія підтримує узаконення одностатевих шлюбів на референдумі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Виборці у Швейцарії на референдумі в неділю підтримали рішення про дозвіл одностатевим парам укладати шлюб і всиновлювати дітей. Про це пише УНН з посиланням на попередні результати голосування.
Деталі
Попередньо право для одностатевих пар на укладення шлюбів підтримали 64,10% учасників референдуму. Проти висловилися 35,90% тих, хто голосував.
Явка на референдумі становить наразі 52,60%.
Доповнення
Відзначимо, що Швейцарія є на сьогодні однією з останніх західноєвропейських країн, яка все ще забороняє одностатеві шлюби.
Раніше сьогодні УНН повідомляв, що федеральний уряд і парламент вже схвалили закон з поправками, але противники на чолі з правою Швейцарською народною партією (SVP) змусили провести референдум з цього питання в межах швейцарської системи прямої демократії.