Швеция и Финляндия вступят в НАТО в 2023 году - Столтенберг

ukru
Эксклюзив
16:00 • 52063 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 115915 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 123333 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 107319 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 102226 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 86486 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110495 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135887 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122938 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136671 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 132259 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 128378 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 113925 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 63693 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 52139 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 225932 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 256530 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 195120 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 200617 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 236023 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 63693 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 113925 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118261 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125873 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 141042 просмотра
Актуальное
Швеция и Финляндия вступят в НАТО в 2023 году - Столтенберг

Швеция и Финляндия вступят в НАТО в 2023 году - Столтенберг

Киев • УНН

 • 345466 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что Швеция и Финляндия официально присоединятся к блоку в новом году, сказал он в интервью информационному агентству dpa, пишет УНН.

Детали

Столтенберг не смог сказать, когда именно это произойдет. Однако он сказал, что "абсолютно уверен, что процесс ратификации будет завершен своевременно".

Таким образом, Столтенберг ясно дал понять, что не ожидает, что Турция будет блокировать процесс приема намного дольше, пишет издание.

Самый восточный член оборонного альянса до сих пор отказывается ратифицировать так называемые протоколы о присоединении, чтобы расчистить путь Финляндии и Швеции для вступления в НАТО.

Турецкое руководство обосновывает свою позицию предполагаемой поддержкой двумя государствами "террористических организаций", таких как запрещенная Курдская рабочая партия (PKK).

Но есть также предположение, что экспорт вооружений, приостановленный партнерами по НАТО, может сыграть свою роль. Например, Соединенные Штаты исключили Турцию из своей программы поставки истребителей F-35 после того, как правительство Анкары купило у россии системы противоракетной обороны С-400, несмотря на серьезные опасения по поводу безопасности со стороны партнеров по НАТО.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае на фоне войны россии против Украины.

К концу июня казалось, что спор о предполагаемой поддержке Швецией и Финляндией "террористических организаций" улажен.

Однако сейчас Турция придерживается мнения, что договоренности, достигнутые в то время, еще не выполнены, особенно Швецией. Анкара требует, среди прочего, экстрадиции предполагаемых террористов.

На прошлой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил на пресс-конференции со своим шведским коллегой Тобиасом Бильстремом, что они "даже не на полпути" в реализации соглашений.

Он раскритиковал, в частности, тот факт, что Верховный суд Швеции недавно приостановил экстрадицию разыскиваемого Турцией журналиста Бюлента Кенеса.

На вопрос, не лучше ли было бы иметь возможность приостановить право голоса таких стран, как Турция, Столтенберг сказал, что нет причин размышлять о том, каким был бы подход, если бы учредительный договор организации был заключен сегодня.

Он отметил, что между союзниками также существуют разногласия по таким вопросам, как демократия и верховенство закона, добавив, что НАТО является важной площадкой, на которой союзники могут выражать обеспокоенность.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы