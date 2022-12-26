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Швеція та Фінляндія вступлять до НАТО у 2023 році - Столтенберг

Швеція та Фінляндія вступлять до НАТО у 2023 році - Столтенберг

Київ • УНН

 • 345466 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що Швеція та Фінляндія офіційно приєднаються до блоку в новому році, сказав він в інтерв'ю інформаційному агентству dpa, пише УНН.

Деталі

Столтенберг не зміг сказати, коли саме це станеться. Однак він сказав, що "абсолютно впевнений, що процес ратифікації буде завершено своєчасно".

Таким чином, Столтенберг ясно дав зрозуміти, що не очікує, що Туреччина блокуватиме процес прийому набагато довше, пише видання.

Найсхідніший член оборонного альянсу досі відмовляється ратифікувати так звані протоколи про приєднання, щоб розчистити шлях Фінляндії та Швеції для вступу до НАТО.

Турецьке керівництво обґрунтовує свою позицію передбачуваною підтримкою двома державами "терористичних організацій", таких як заборонена Курдська робітнича партія (PKK).

Але є також припущення, що експорт озброєнь, зупинений партнерами по НАТО, може грати свою роль. Наприклад, Сполучені Штати виключили Туреччину зі своєї програми постачання винищувачів F-35 після того, як уряд Анкари купив у росії системи протиракетної оборони С-400, попри серйозні побоювання щодо безпеки з боку партнерів по НАТО.

Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО у травні на тлі війни росії проти України.

До кінця червня здавалося, що суперечка про передбачувану підтримку Швецією та Фінляндією "терористичних організацій" улагоджена.

Однак, зараз Туреччина дотримується думки, що домовленості, досягнуті на той час, ще не виконані, особливо Швецією. Анкара вимагає, серед іншого, екстрадиції передбачуваних терористів.

Минулого тижня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив на пресконференції зі своїм шведським колегою Тобіасом Більстремом, що вони "навіть не на півдорозі" у реалізації угод.

Він розкритикував, зокрема, той факт, що Верховний суд Швеції нещодавно призупинив екстрадицію журналіста Бюлента Кенеса, якого розшукує Туреччина.

На запитання, чи не краще було б мати можливість призупинити право голосу таких країн, як Туреччина, Столтенберг сказав, що немає причин розмірковувати про те, яким був би підхід, якби установчий договір організації було укладено сьогодні.

Він зазначив, що між союзниками також існують розбіжності з таких питань, як демократія та верховенство закону, додавши, що НАТО є важливим майданчиком, на якому союзники можуть висловлювати стурбованість.

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