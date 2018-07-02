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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 27372 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 75851 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 103395 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118820 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138884 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144342 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 182392 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156980 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143068 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Швеция приняла председательство в СБ ООН

Швеция приняла председательство в СБ ООН

Киев  •  УНН

 • 12028 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Швеция приняла председательство в Совете безопасности ООН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

Глава МИД страны Маргот Вальстрём сообщила, что в период председательства ее страны в СБ ООН, который продолжится до 1 августа, конфликты в Йемене, Сирии и Мьянме будут оставаться в центре внимания всемирной организации.

"Мы живем в мире, где число беженцев достигло максимума за всю историю человечества. Конфликты в Йемене, Сирии и Мьянме будут оставаться в центре внимания СБ ООН. Будем также уделять особое внимание правам женщин и детей", - отметила Вальстрём.

Как сообщал УНН, Вашингтон продолжит политику санкций в отношении Ирана и призывает другие страны Совета Безопасности ООН присоединиться к ним.

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