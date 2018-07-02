Швеция приняла председательство в СБ ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Швеция приняла председательство в Совете безопасности ООН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Глава МИД страны Маргот Вальстрём сообщила, что в период председательства ее страны в СБ ООН, который продолжится до 1 августа, конфликты в Йемене, Сирии и Мьянме будут оставаться в центре внимания всемирной организации.
"Мы живем в мире, где число беженцев достигло максимума за всю историю человечества. Конфликты в Йемене, Сирии и Мьянме будут оставаться в центре внимания СБ ООН. Будем также уделять особое внимание правам женщин и детей", - отметила Вальстрём.
Как сообщал УНН, Вашингтон продолжит политику санкций в отношении Ирана и призывает другие страны Совета Безопасности ООН присоединиться к ним.