Швеція перебрала на себе головування в РБ ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Швеція перебрала на себе головування в Раді безпеки ООН. Про це повідомляє УНН з посиланням на Анадолу.
Глава МЗС країни Маргот Вальстрьом повідомила, що в період головування її країни в РБ ООН, який продовжиться до 1 серпня, конфлікти в Ємені, Сирії і М'янмі залишатимуться в центрі уваги світової організації.
"Ми живемо в світі, де число біженців досягло максимуму за всю історію людства. Конфлікти в Ємені, Сирії і М'янмі залишатимуться в центрі уваги СБ ООН. Будемо також приділяти особливу увагу правам жінок і дітей", - зазначила Вальстрьом.
Як повідомляв УНН, Вашингтон продовжить політику санкцій щодо Ірану і закликає інші країни Ради Безпеки ООН приєднатися до них.