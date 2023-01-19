Швеция объявила новый пакет военной помощи Украине: решила прислать САУ Archer
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Швеция готовится отправить в Украину артиллерийскую систему Archer, сообщил премьер-министр страны Ульф Кристерссон на пресс-конференции, пишет УНН.
Детали
"Вооруженным силам Швеции поставлена задача подготовиться к доставке в Украину артиллерийской системы Archer", - говорится в сообщении, обнародованном на слайде во время пресс-конференции.
Как сообщает представительство Швеции в НАТО, в презентованном премьер-министром Швеции новом пакете военной поддержки Украине - "артиллерийская система Archer и 50 (БМП) CV90 и многое другое".
Издание Nyheder сообщает, что пакет, по которому приняло решение правительство, является десятым пакетом военной помощи Швеции Украине. "В него также входят 90 противотанковых NLAW", - пишет издание.
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19 января Эстония объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине.