Швеція оголосила новий пакет військової допомоги Україні: вирішила надіслати САУ Archer
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Швеція готується відправити в Україну артилерійську систему Archer, повідомив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон на прес-конференції, пише УНН.
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"Збройним силам Швеції поставлено завдання підготуватися до доставки в Україну артилерійської системи Archer", - ідеться у повідомленні, оприлюдненому на слайді під час пресконференції.
Як повідомляє представництво Швеції в НАТО, у презентованому прем’єр-міністром Швеції новому пакеті військової підтримки Україні - "артилерійська система Archer і 50 (БМП) CV90 і багато іншого".
Видання Nyheder повідомляє, що пакет, щодо якого ухвалив рішення уряд, є десятим пакетом військової допомоги Швеції Україні. "До нього також входять 90 протитанкових NLAW", - пише видання.
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