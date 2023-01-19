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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Швеція оголосила новий пакет військової допомоги Україні: вирішила надіслати САУ Archer

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Швеція готується відправити в Україну артилерійську систему Archer, повідомив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон на прес-конференції, пише УНН.

Швеція оголосила новий пакет військової допомоги Україні: вирішила надіслати САУ Archer

Деталі

"Збройним силам Швеції поставлено завдання підготуватися до доставки в Україну артилерійської системи Archer", - ідеться у повідомленні, оприлюдненому на слайді під час пресконференції.

Як повідомляє представництво Швеції в НАТО, у презентованому прем’єр-міністром Швеції новому пакеті військової підтримки Україні - "артилерійська система Archer і 50 (БМП) CV90 і багато іншого".

Видання Nyheder повідомляє, що пакет, щодо якого ухвалив рішення уряд, є десятим пакетом військової допомоги Швеції Україні. "До нього також входять 90 протитанкових NLAW", - пише видання.

Раніше

19 січня Естонія оголосила про найбільший пакет військової допомоги Україні.

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