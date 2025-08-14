Швейцарский пилот установил уникальный рекорд высоты полета на электросамолете

Пилот Рафаэль Домьян из Швейцарии поднял электрический самолет на солнечных батареях на рекордную высоту 9 521 метр, продемонстрировав потенциал авиации без выбросов. Об этом сообщило AFP News Agency, пишет УНН.

Детали

В Швейцарии зафиксировано уникальное достижение в истории "зеленой" авиации. Пилот и новатор Рафаэль Домьян поднял электрический самолет, работающий исключительно на энергии солнца, на рекордную высоту 9 521 метр. Об этом сообщила его команда и AFP.

Подготовка к полету длилась несколько месяцев и включала тщательную проверку технического состояния судна и выбор идеальных погодных условий. Успешный подъем стал результатом сочетания инженерных инноваций и опыта пилота, известного своими экологическими экспедициями.

Самолет длиной 22 метра на солнечных батареях побил прежний рекорд, который продержался 15 лет.

Домьян подчеркнул, что рекорд имеет символическое значение: он доказывает, что электрические самолеты могут достигать высот, которые ранее считались достижимыми только для традиционной авиации.

По его мнению, такие эксперименты приближают время, когда авиаперелеты без выбросов станут привычной реальностью. Эксперты отмечают, что это достижение открывает новые перспективы для развития экологических технологий в воздушном транспорте и стимулирует дальнейшие инвестиции в сферу возобновляемой энергетики.

