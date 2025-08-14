Швейцарский пилот установил уникальный рекорд высоты полета на электросамолете

$41.510.09
48.650.57
ukenru
11:53 • 520 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
09:32 • 15341 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 55005 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 34970 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 34077 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 33477 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 34452 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 43078 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 43091 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 41385 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.6м/с
35%
755мм
Популярные новости
Чешская инициатива: Украина уже получила миллион крупнокалиберных боеприпасов - Фиала14 августа, 03:08 • 6304 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны14 августа, 04:22 • 37578 просмотра
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo08:48 • 36700 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов08:55 • 15580 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 15949 просмотра
публикации
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 55006 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 175511 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 149320 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 138599 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 148549 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Кир Стармер
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Польша
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 16780 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 34694 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 56528 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 109338 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 125378 просмотра
Актуальное
Таймс
Фокс Ньюс
Вторая мировая война
Дія (сервис)
Пистолет

Швейцарский пилот установил уникальный рекорд высоты полета на электросамолете

Киев • УНН

 • 596 просмотра

Швейцарский пилот Рафаэль Домьян поднял электрический самолет на солнечных батареях на рекордную высоту 9 521 метр. Это достижение демонстрирует потенциал авиации без выбросов и открывает новые перспективы для «зеленых» технологий.

Швейцарский пилот установил уникальный рекорд высоты полета на электросамолете

Пилот Рафаэль Домьян из Швейцарии поднял электрический самолет на солнечных батареях на рекордную высоту 9 521 метр, продемонстрировав потенциал авиации без выбросов. Об этом сообщило AFP News Agency, пишет УНН.

Детали

В Швейцарии зафиксировано уникальное достижение в истории "зеленой" авиации. Пилот и новатор Рафаэль Домьян поднял электрический самолет, работающий исключительно на энергии солнца, на рекордную высоту 9 521 метр. Об этом сообщила его команда и AFP.

Подготовка к полету длилась несколько месяцев и включала тщательную проверку технического состояния судна и выбор идеальных погодных условий. Успешный подъем стал результатом сочетания инженерных инноваций и опыта пилота, известного своими экологическими экспедициями.

Самолет длиной 22 метра на солнечных батареях побил прежний рекорд, который продержался 15 лет.

Домьян подчеркнул, что рекорд имеет символическое значение: он доказывает, что электрические самолеты могут достигать высот, которые ранее считались достижимыми только для традиционной авиации.

По его мнению, такие эксперименты приближают время, когда авиаперелеты без выбросов станут привычной реальностью. Эксперты отмечают, что это достижение открывает новые перспективы для развития экологических технологий в воздушном транспорте и стимулирует дальнейшие инвестиции в сферу возобновляемой энергетики.

321 км/ч за секунду славы: на автобане ФРГ зафиксировали экстремальное превышение скорости08.08.25, 18:20 • 8756 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Швейцария