Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32 • 15326 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 54963 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 34943 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 34052 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 33452 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 34444 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 43074 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 43088 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 41381 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 55004 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 175511 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 149319 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 138598 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 148549 перегляди
Швейцарський пілот встановив унікальний рекорд висоти польоту на електролітаку

Київ • УНН

 • 610 перегляди

Швейцарський пілот Рафаель Дом'ян підняв електричний літак на сонячних батареях на рекордну висоту 9 521 метр. Це досягнення демонструє потенціал авіації без викидів та відкриває нові перспективи для "зелених" технологій.

Швейцарський пілот встановив унікальний рекорд висоти польоту на електролітаку

Пілот Рафаель Дом'ян із Швейцарії підняв електричний літак на сонячних батареях на рекордну висоту 9 521 метр, продемонструвавши потенціал авіації без викидів. Про це повідомило AFP News Agency, пише УНН.

Деталі

У Швейцарії зафіксовано унікальне досягнення в історії "зеленої" авіації. Пілот та новатор Рафаель Дом'ян підняв електричний літак, що працює виключно на енергії сонця, на рекордну висоту 9 521 метр. Про це повідомила його команда та AFP.

Підготовка до польоту тривала кілька місяців і включала ретельну перевірку технічного стану судна та вибір ідеальних погодних умов. Успішний підйом став результатом поєднання інженерних інновацій та досвіду пілота, відомого своїми екологічними експедиціями.

Літак довжиною 22 метри на сонячних батареях побив колишній рекорд, який протримався 15 років.

Дом'ян наголосив, що рекорд має символічне значення: він доводить, що електричні літаки можуть сягати висот, які раніше вважалися досяжними лише для традиційної авіації.

На його думку, такі експерименти наближають час, коли авіаперельоти без викидів стануть звичною реальністю. Експерти відзначають, що це досягнення відкриває нові перспективи для розвитку екологічних технологій у повітряному транспорті та стимулює подальші інвестиції у сферу відновлюваної енергетики.

321 км/год за секунду слави: на автобані ФРН зафіксували екстремальне перевищення швидкості08.08.25, 18:20 • 8756 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Швейцарія