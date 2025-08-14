Швейцарський пілот встановив унікальний рекорд висоти польоту на електролітаку

Пілот Рафаель Дом'ян із Швейцарії підняв електричний літак на сонячних батареях на рекордну висоту 9 521 метр, продемонструвавши потенціал авіації без викидів. Про це повідомило AFP News Agency, пише УНН.

Деталі

У Швейцарії зафіксовано унікальне досягнення в історії "зеленої" авіації. Пілот та новатор Рафаель Дом'ян підняв електричний літак, що працює виключно на енергії сонця, на рекордну висоту 9 521 метр. Про це повідомила його команда та AFP.

Підготовка до польоту тривала кілька місяців і включала ретельну перевірку технічного стану судна та вибір ідеальних погодних умов. Успішний підйом став результатом поєднання інженерних інновацій та досвіду пілота, відомого своїми екологічними експедиціями.

Літак довжиною 22 метри на сонячних батареях побив колишній рекорд, який протримався 15 років.

Дом'ян наголосив, що рекорд має символічне значення: він доводить, що електричні літаки можуть сягати висот, які раніше вважалися досяжними лише для традиційної авіації.

На його думку, такі експерименти наближають час, коли авіаперельоти без викидів стануть звичною реальністю. Експерти відзначають, що це досягнення відкриває нові перспективи для розвитку екологічних технологій у повітряному транспорті та стимулює подальші інвестиції у сферу відновлюваної енергетики.

