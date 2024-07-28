Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных российских активов, хранящихся в швейцарских банках. Об этом сообщает SWI swissinfo, передает УНН.

Детали

Европейский Союз объявил о выделении 1,5 миллиарда евро Украине в качестве помощи, используя замороженные российские активы. Это решение стало частью усилий ЕС в поддержке Украины в условиях войны, которая длится с 2022 года.

Однако, Швейцария решила не присоединяться к этой инициативе. Государственный секретариат по экономическим вопросам подтвердил, что из-за швейцарского законодательства и международных обязательств страна не может генерировать прибыль от замороженных активов российского центрального банка.

Сейчас в Швейцарии заморожено российских активов на сумму более 7 миллиардов швейцарских франков.

Швейцарія приєдналась до 14-го пакета санкцій ЄС проти рф