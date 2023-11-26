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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Швейцария и Швеция выделили 12 миллионов евро на зерновую программу Украины

Киев  •  УНН

26 ноябрь 2023, 14:45  •  23222 просмотра

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Швейцария и Швеция пообещали выделить почти 12 миллионов евро на поддержку гуманитарной программы "Зерно из Украины", направленной на доставку украинского зерна в нуждающиеся страны.

Швейцария и Швеция выделили почти €12 миллионов на гуманитарную продовольственную программу "Зерно из Украины". Об этом сообщает премьер-министр Швеции и посольство Швейцарии в Украине, передает УНН.

Детали

Во время саммита по продовольственной безопасности в Киеве президент Швейцарии Ален Берсе объявил, что Швейцария сделает свой вклад в помощь пострадавшим, перечислив 3 миллиона франков.

- говорится в заметке

По его словам, из-за агрессивной войны рф около 11 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи.

Кроме того, Швеция объявила о выделении дополнительных более 8 млн евро на реализацию инициативы "Зерно из Украины" (Grain From Ukraine), целью которой является транспортировка украинского зерна в беднейшие страны. 

Рад объявить, что Швеция предоставит еще 100 млн шведских крон (8,7 млн евро) на инициативу "Зерно из Украины", которая реализуется Всемирной продовольственной программой. Украина продолжает вносить вклад в глобальную продовольственную безопасность, несмотря на то, что Россия продолжает свою агрессивную войну

 - говорится в заявлении от имени премьера Ульфа Кристерссона. 

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Дополнение 

Во время пресс-конференция по итогам Международного саммита Grain from Ukraine президент Владимир Зеленский заявил, что Украина привлекла 180 миллионов долларов благодаря программе "Зерно из Украины", а в африканские страны было поставлено 170 000 тонн зерна.

Напомним

На встрече с африканскими журналистами президент Украины также обсудил стремление построить дружеские стратегические отношения со странами Африканского континента.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономика
Швейцарія та Швеція виділили майже 12 мільйонів євро на зернову програму України
Switzerland and Sweden allocate 12 million euros for Ukraine's grain program
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