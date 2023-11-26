Швейцария и Швеция выделили 12 миллионов евро на зерновую программу Украины

Швейцария и Швеция выделили почти €12 миллионов на гуманитарную продовольственную программу "Зерно из Украины". Об этом сообщает премьер-министр Швеции и посольство Швейцарии в Украине, передает УНН.

Детали

Во время саммита по продовольственной безопасности в Киеве президент Швейцарии Ален Берсе объявил, что Швейцария сделает свой вклад в помощь пострадавшим, перечислив 3 миллиона франков. - говорится в заметке

По его словам, из-за агрессивной войны рф около 11 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи.

Кроме того, Швеция объявила о выделении дополнительных более 8 млн евро на реализацию инициативы "Зерно из Украины" (Grain From Ukraine), целью которой является транспортировка украинского зерна в беднейшие страны.

Рад объявить, что Швеция предоставит еще 100 млн шведских крон (8,7 млн евро) на инициативу "Зерно из Украины", которая реализуется Всемирной продовольственной программой. Украина продолжает вносить вклад в глобальную продовольственную безопасность, несмотря на то, что Россия продолжает свою агрессивную войну - говорится в заявлении от имени премьера Ульфа Кристерссона.

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Дополнение

Во время пресс-конференция по итогам Международного саммита Grain from Ukraine президент Владимир Зеленский заявил, что Украина привлекла 180 миллионов долларов благодаря программе "Зерно из Украины", а в африканские страны было поставлено 170 000 тонн зерна.

Напомним

На встрече с африканскими журналистами президент Украины также обсудил стремление построить дружеские стратегические отношения со странами Африканского континента.