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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 7785 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 30922 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 51551 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 114024 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109160 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136318 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144067 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Шведский суд не удовлетворил запрос о заочном аресте Ассанжа

Шведский суд не удовлетворил запрос о заочном аресте Ассанжа

Киев  •  УНН

 • 8804 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Окружной суд Уппсалы (Швеция) сегодня решил не удовлетворять запрос прокуратуры о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

Шведская прокуратура направила 20 мая запрос в суд о заочном аресте Ассанжа по подозрению в изнасиловании. Как сообщила заместитель главного прокурора Ева-Мари Перссон, если бы окружной суд решил арестовать Ассанжа, то она приступила бы к процедуре выдачи европейского ордера на арест с просьбой об экстрадиции из Лондона в Швецию.

Основатель WikiLeaks подозревается в Швеции в изнасиловании.

Напомним, 11 апреля основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа задержала британская полиция в посольстве Эквадора в Лондоне.

Ассанж жил в посольстве Эквадора в Лондоне в течение более шести лет, скрываясь от британских властей, которые могли арестовать его за нарушение условий освобождения под залог, если он покинет дипучреждение. Он также опасался экстрадиции в США, где есть вероятность его уголовного преследования за публикацию секретной информации Агентства национальной безопасности.

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