Шведский суд не удовлетворил запрос о заочном аресте Ассанжа

Шведская прокуратура направила 20 мая запрос в суд о заочном аресте Ассанжа по подозрению в изнасиловании. Как сообщила заместитель главного прокурора Ева-Мари Перссон, если бы окружной суд решил арестовать Ассанжа, то она приступила бы к процедуре выдачи европейского ордера на арест с просьбой об экстрадиции из Лондона в Швецию.

Основатель WikiLeaks подозревается в Швеции в изнасиловании.

Напомним, 11 апреля основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа задержала британская полиция в посольстве Эквадора в Лондоне.

Ассанж жил в посольстве Эквадора в Лондоне в течение более шести лет, скрываясь от британских властей, которые могли арестовать его за нарушение условий освобождения под залог, если он покинет дипучреждение. Он также опасался экстрадиции в США, где есть вероятность его уголовного преследования за публикацию секретной информации Агентства национальной безопасности.