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Шведський суд не задовольнив запит про заочний арешт Ассанжа

Шведський суд не задовольнив запит про заочний арешт Ассанжа

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Окружний суд Уппсали (Швеція) сьогодні вирішив не задовольняти запит прокуратури про заочний арешт засновника організації WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.

Шведська прокуратура направила 20 травня запит до суду про заочний арешт Ассанжа за підозрою у зґвалтуванні. Як повідомила заступник головного прокурора Єва-Марі Перссон, якби окружний суд вирішив заарештувати Ассанжа, то вона приступила б до процедури видачі європейського ордера на арешт з проханням про екстрадицію з Лондона до Швеції.

Засновник WikiLeaks підозрюється в Швеції у зґвалтуванні.

Нагадаємо, 11 квітня засновника організації WikiLeaks Джуліана Ассанжа затримала британська поліція в посольстві Еквадору в Лондоні.

Ассанж жив у посольстві Еквадору в Лондоні протягом більше шести років, ховаючись від британської влади, яка могла заарештувати його за порушення умов звільнення під заставу, якщо він покине дипустанову. Він також побоювався екстрадиції в США, де є ймовірність його кримінального переслідування за публікацію секретної інформації Агентства національної безпеки.

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