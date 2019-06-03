Шведський суд не задовольнив запит про заочний арешт Ассанжа
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Окружний суд Уппсали (Швеція) сьогодні вирішив не задовольняти запит прокуратури про заочний арешт засновника організації WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
Шведська прокуратура направила 20 травня запит до суду про заочний арешт Ассанжа за підозрою у зґвалтуванні. Як повідомила заступник головного прокурора Єва-Марі Перссон, якби окружний суд вирішив заарештувати Ассанжа, то вона приступила б до процедури видачі європейського ордера на арешт з проханням про екстрадицію з Лондона до Швеції.
Засновник WikiLeaks підозрюється в Швеції у зґвалтуванні.
Нагадаємо, 11 квітня засновника організації WikiLeaks Джуліана Ассанжа затримала британська поліція в посольстві Еквадору в Лондоні.
Ассанж жив у посольстві Еквадору в Лондоні протягом більше шести років, ховаючись від британської влади, яка могла заарештувати його за порушення умов звільнення під заставу, якщо він покине дипустанову. Він також побоювався екстрадиції в США, де є ймовірність його кримінального переслідування за публікацію секретної інформації Агентства національної безпеки.