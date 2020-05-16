Шумахера признано наиболее влиятельным человеком в истории "Формулы-1"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Самый титулованный пилот в истории "Королевских гонок" Михаэль Шумахер завоевал звание самого влиятельного человека в "Формуле-1" за всю историю существования серии, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Специальная группа экспертов составила рейтинг из 32 персон за 70 лет существования турнира, участвовавших в голосовании. В итоге Шумахер в финале победил, получив 61 процент голосов против 39-ти у британского бизнесмена Берни Экклстоуна.
Отметим, что 7-кратный чемпион “Формулы-1” Шумахер-старший на пути к финалу прошел 3-кратных чемпионов мира Ники Лауда и Айртона Сенну, 5-кратного — Хуана Мануэля Фанхио и легендарного основателя “Скудерии” Энцо Феррари.
Напомним, что жена Шумахера сообщала о состоянии немца, который в 2013 году впал в кому.