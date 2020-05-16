Шумахера визнано найбільш впливовою людиною в історії "Формули-1"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Найтитулованіший пілот в історії “Королівських гонок” Міхаель Шумахер завоював звання найвпливовішої людини в “Формулі-1” за всю історію існування серії, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Спеціальна група експертів склала рейтинг з 32 персон за 70 років існування турніру, які брали участь у голосуванні. У підсумку Шумахер у фіналі переміг, отримавши 61 відсоток голосів проти 39-ти у британського бізнесмена Берні Екклстоуна.
Зазначимо, що 7-кратний чемпіон “Формули-1” Шумахер-старший на шляху до фіналу пройшов 3-кратних чемпіонів світу Нікі Лауду і Айртона Сенну, 5-кратного — Хуана Мануеля Фанхіо і легендарного засновника “Скудерії” Енцо Феррарі.
Нагадаємо, що дружина Шумахера повідомляла про стан німця, який в 2013-му році впав у кому.