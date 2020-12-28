"Штурм" Минрегиона: травмирован полицейский, нарушитель задержан

"Сегодня (28 декабря - ред.), при обеспечении правопорядка на бессрочной акции, группа лиц пыталась прорваться в помещение Министерства развития общин и территорий. При этом мужчина нанес телесные повреждения полицейскому. Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту нападения на полицейского расследуется уголовное производство по части 2 статьи 34 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное причинение сотруднику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим сотрудником служебных обязанностей). Санция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

"Кроме того, после проведения первоочередных следственных действий возможна дополнительная правовая квалификация действий лиц, которые пытались прорваться в помещение министерства", - добавили в полиции.

Напомним, 1 декабря митингующие вышли под Минрегион с палатками и плакатами с требованием от Чернышева выйти к ним и отчитываться о своих "достижениях" за 9 месяцев работы. По их словам, они устали от бездействия министра и "преступной коррупционной схемы работы ГАСИ", которая, по убеждению активистов, осуществляется под его руководством.