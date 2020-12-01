У центрі Києва відбувся мітинг проти корупції в Мінрегіоні та ДАБІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Громадська організація “Стоп свавіллю” та небайдужі кияни вийшли на акцію протесту під стіни Міністерства розвитку громад та територій України. За їхніми словами, вони мітингують проти бездіяльності голови його Олексія Чернишова та “злочинної корупційної схеми роботи ДАБІ”, яка, на переконання активістів, здійснюється під його керівництвом, передає УНН.
Мітингувальники вийшли під Мінрегіон з палатками та плакатами: “Міністр Чернишов відповідає за все: за призначення корупціонерів, за видані незаконно дозволи, за провалену реформу ДАБІ, за десятки незаконних забудов”; “Геть корупціонерів Мінрегіону”; “Звільніть корупціонерку Король - не плямуйте себе схемами”; “Зупиніть видачу незаконних дозволів та сертифікатів”; “Чернишов - досить руйнувати будівельну галузь!” тощо.
“Ми вимагаємо від міністра Чернишова вийти до нас та звітувати про свої досягнення за 9 місяців роботи, про причини безкарності та безвідповідальності. Ми хочемо знати причину провалу широко розрекламованих реформ ДАБІ та що зробив особисто міністр для запобігання корупції в будівельній сфері!”, - заявив один із активістів.
Кияни переконані, що особисто міністр і “кришує” будівельну мафію України, збираючи чорну касу хабарів та видачу Дозволів і Сертифікатів на будівельні об’єкти.
“Через свою помічницю Еллу Ніколаєнко міністр організував схему набуття неправомірної вигоди за участі посадових осіб ДАБІ, яких призначили за протекцією профільного Комітету ВР і особистим рекомендаціям Олени Шуляк, яка взяла відповідальність реформ на себе. Наші вимоги більш ніж серйозні та містять стратегічні цілі”, - запевнили учасники акції протесту.
Кияни також вимагають створення Громадської ради Мінрегіону з представників професійного громадського активу, негайного наведення ладу в сфері містобудування на законодавчому рівні та звільнення Ірини Король, яка є фігуранткою кримінальної справи, а також - всіх новопризначених посадовців “самопроголошених Кабміном” структур Державної інспекції містобудування та Державної сервісної служби.