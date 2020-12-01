У центрі Києва відбувся мітинг проти корупції в Мінрегіоні та ДАБІ

Мітингувальники вийшли під Мінрегіон з палатками та плакатами: “Міністр Чернишов відповідає за все: за призначення корупціонерів, за видані незаконно дозволи, за провалену реформу ДАБІ, за десятки незаконних забудов”; “Геть корупціонерів Мінрегіону”; “Звільніть корупціонерку Король - не плямуйте себе схемами”; “Зупиніть видачу незаконних дозволів та сертифікатів”; “Чернишов - досить руйнувати будівельну галузь!” тощо.

“Ми вимагаємо від міністра Чернишова вийти до нас та звітувати про свої досягнення за 9 місяців роботи, про причини безкарності та безвідповідальності. Ми хочемо знати причину провалу широко розрекламованих реформ ДАБІ та що зробив особисто міністр для запобігання корупції в будівельній сфері!”, - заявив один із активістів.

Кияни переконані, що особисто міністр і “кришує” будівельну мафію України, збираючи чорну касу хабарів та видачу Дозволів і Сертифікатів на будівельні об’єкти.

“Через свою помічницю Еллу Ніколаєнко міністр організував схему набуття неправомірної вигоди за участі посадових осіб ДАБІ, яких призначили за протекцією профільного Комітету ВР і особистим рекомендаціям Олени Шуляк, яка взяла відповідальність реформ на себе. Наші вимоги більш ніж серйозні та містять стратегічні цілі”, - запевнили учасники акції протесту.

Кияни також вимагають створення Громадської ради Мінрегіону з представників професійного громадського активу, негайного наведення ладу в сфері містобудування на законодавчому рівні та звільнення Ірини Король, яка є фігуранткою кримінальної справи, а також - всіх новопризначених посадовців “самопроголошених Кабміном” структур Державної інспекції містобудування та Державної сервісної служби.