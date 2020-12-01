В центре Киева прошел митинг против коррупции в Минрегионе и ГАСИ

Митингующие вышли под Минрегион с палатками и плакатами: "Министр Чернышов отвечает за все: за назначение коррупционеров, за выданные незаконно разрешения, за проваленную реформу ГАСИ, за десятки незаконных застроек"; "Долой коррупционеров Минрегиона"; "Увольте коррупционерку Король - не пятнайте себя схемами"; "Остановите выдачу незаконных разрешений и сертификатов"; "Чернышов - достаточно разрушать строительную отрасль!" и тому подобное.

"Мы требуем от министра Чернышова выйти к нам и отчитываться о своих достижениях за 9 месяцев работы, о причинах безнаказанности и безответственности. Мы хотим знать причину провала широко разрекламированных реформ ГАСИ и что сделал лично министр по предотвращению коррупции в строительной сфере!" - заявил один из активистов.

Киевляне убеждены, что лично министр и "крышует" строительную мафию Украины, собирая черную кассу взяток и выдачу разрешений и сертификатов на строительные объекты.

"Через свою помощницу Эллу Николаенко министр организовал схему получения неправомерной выгоды при участии должностных лиц ГАСИ, которых назначили по протекции профильного комитета ВР и личным рекомендациям Елены Шуляк, которая взяла ответственность реформ на себя. Наши требования более чем серьезные и содержат стратегические цели", - заверили участники акции протеста.

Киевляне также требуют создания Общественного совета Минрегиона из представителей профессионального общественного актива, немедленного наведения порядка в сфере градостроительства на законодательном уровне и увольнения Ирины Король, которая является фигуранткой уголовного дела, а также - всех новых должностных лиц "самопровозглашенных Кабмином" структур Государственной инспекции градостроительства и Государственной сервисной службы.