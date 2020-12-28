“Штурм” Мінрегіону: травмовано поліцейського, порушника затримано

“Сьогодні (28 грудня - ред.), під час забезпечення правопорядку на безстроковій акції, група осіб намагалася прорватися у приміщення Міністерства розвитку громад і територій. При цьому чоловік наніс тілесні ушкодження поліцейському. Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за фактом нападу на поліцейського розслідується кримінальне провадження за частиною 2 статті 34 Кримінального кодексу України (“Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків). Санція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

“Окрім того, після проведення першочергових слідчих дій можлива додаткова правова кваліфікація дій осіб, які намагалися прорватися у приміщення міністерства”, - додали в поліції.

Нагадаємо, 1 грудня мітингувальники вийшли під Мінрегіон з палатками та плакатами з вимогою від Чернишова вийти до них та звітувати про свої "досягнення" за 9 місяців роботи. За їхніми словами, вони втомилися від бездіяльності міністра та "злочинної корупційної схеми роботи ДАБІ", яка, на переконання активістів, здійснюється під його керівництвом.