Штормовое предупреждение объявили в некоторых областях Украины

Так, 6-7 ноября по территории Закарпатской области и в горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областей ожидаются очень сильные дожди, порывы ветра 15-20 м/с, в высокогорных районах Карпат 25-30 м/с.