Штормовое предупреждение объявили в некоторых областях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Синоптики предупредили украинцев о штормовом предупреждении, которое ожидается преимущественно в западных областях Украины 6-7 ноября. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Укргидрометцентра.
Так, 6-7 ноября по территории Закарпатской области и в горных районах Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областей ожидаются очень сильные дожди, порывы ветра 15-20 м/с, в высокогорных районах Карпат 25-30 м/с.