Штормовое предупреждение из-за заморозков объявили на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 22 апреля. УНН. Из-за заморозков в предгорных и горных районах на Закарпатья объявлено штормовое предупреждение, передает УНН со ссылкой на данные Закарпатского центра по гидрометеорологии.
Так, ночью и утром 23-24 апреля по территории Закарпатской обл., а 25 апреля в предгорных и горных районах области на поверхности почвы и в воздухе сохранятся заморозки до 0-5 °.
В то же время угрозу снежных лавин на высокогорье восточной части Закарпатской области классифицируют как III (значительный) уровень лавинной опасности.
Напомним, 19 апреля штормовое предупреждение из-за угрозы лавин объявили в Закарпатье .