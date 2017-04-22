Штормовое предупреждение из-за заморозков объявили на Закарпатье

Так, ночью и утром 23-24 апреля по территории Закарпатской обл., а 25 апреля в предгорных и горных районах области на поверхности почвы и в воздухе сохранятся заморозки до 0-5 °.

В то же время угрозу снежных лавин на высокогорье восточной части Закарпатской области классифицируют как III (значительный) уровень лавинной опасности.

Напомним, 19 апреля штормовое предупреждение из-за угрозы лавин объявили в Закарпатье .