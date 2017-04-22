Штормове попередження через заморозки оголосили на Закарпатті

Так, вночі та вранці 23-24 квітня по території Закарпатської області, а 25 квітня в передгірних та гірських районах області на поверхні ґрунту та в повітрі збережуться заморозки до 0-5°.

Водночас загрозу снігових лавин на високогір′ї східної частини Закарпатської області класифікують як III (значний) рівень лавинної небезпеки.

Нагадаємо, 19 квітня штормове попередження через загрозу лавин оголосили на Закарпатті.