Штормове попередження через заморозки оголосили на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 22 квітня. УНН. Через заморозки у передгірних та гірських районах на Закарпатті оголошено штормове попередження, передає УНН із посиланням на дані Закарпатського центру з гідрометеорології.
Так, вночі та вранці 23-24 квітня по території Закарпатської області, а 25 квітня в передгірних та гірських районах області на поверхні ґрунту та в повітрі збережуться заморозки до 0-5°.
Водночас загрозу снігових лавин на високогір′ї східної частини Закарпатської області класифікують як III (значний) рівень лавинної небезпеки.
Нагадаємо, 19 квітня штормове попередження через загрозу лавин оголосили на Закарпатті.