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Шторм Отто в Центральной Америке усилился до уровня урагана

Киев • УНН

 • 9090 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Шторм под названием Отто в Центральной Америке усилился до уровня урагана и угрожает Коста-Рике и Никарагуа, передает УНН со ссылкой на BBC.

Шторм Отто в Центральной Америке усилился до уровня урагана

Известно о как минимум четырех погибших в результате стихии в Панаме. Два человека в результате оползня. Девушка утонула в реке, и мальчик погиб в результате того, что дерево упало на машину. Его мать, которая была за рулем, выжила. Около 50 домов разрушены и были отменены авиарейсы.

Ураган движется на запад со скоростью 4 км/ч. Национальный центр по ураганам США сообщает, что ветер сейчас достигает 120 км/ч. с приближением урагана к северной части Коста-Рики и южной Никарагуа. Синоптики предупреждают, что ураган Отто может вызвать ветры до 145 км/ч утром в четверг, когда он достигнет берега.

Сейчас стихия сосредоточена восточнее города Лимон в Коста-Рике. Ожидается, что в четверг сильный дождь повлечет многочисленные оползни. Затем, как ожидается, шторм переместится к Тихому океану.

Эксперты отмечают, что редко ураганы возникают так поздно в сезоне дождей, который заканчивается 30 ноября. На суше Коста-Рики это может быть первый ураган с тех пор, как там начали вести записи погоды в 1851 году.

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