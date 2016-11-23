Шторм Отто у Центральній Америці посилився до рівня урагану

Наразі відомо про щонайменше чотирьох загиблих внаслідок стихії в Панамі. Дві людини загинули внаслідок зсуву. Дівчина потонула в річці, і хлопчик загинув внаслідок того, що дерево впало на машину. Його мати, яка була за кермом, вижила. Близько 50 будинків зруйновані і були скасовані авіарейси.

Ураган рухається на захід зі швидкістю 4 км/год. Національний центр з ураганів США повідомляє, що вітер зараз сягає 120 км/год. з наближенням урагану до північної частини Коста-Рики і південної Нікарагуа. Синоптики попереджають, що ураган Отто може спричинити вітри до 145 км/год вранці у четвер, коли він сягне берега.

Зараз стихія зосереджена на схід від міста Лімон у Коста-Риці. Очікується, що у четвер сильний дощ спричинить численні зсуви. Потім, як очікується, шторм переміститься до Тихого океану.

Експерти зазначають, що рідко коли урагани виникають так пізно в сезоні дощів, який закінчується 30 листопада. На суходолі Коста-Рики це може бути перший ураган відтоді, як там почали вести записи погоди 1851 року.