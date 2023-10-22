Шторм Бабет в Шотландии: сеть умилило видео, на котором собака спасает овец, застрявших в результате наводнения

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Овчарка переплыла затопленными полями в Уэльсе, чтобы спасти трех овец.

Фермер Лир Джонс сказал, что собака Пэтси нырнула в воду после того, как сильный дождь, вызванный штормом Бабет, вызвал наводнение в деревне Лланфихангел Глин Мифир в округе Конви.

«Я знаю, что она хорошо плавает, и я подумал позволить ей попробовать», — сказал мистер Джонс о восьмилетней Пэтси.

Собака провела овец безопасным путем затопленных полей.

Напомним

Второе за неделю красное предупреждение об опасности для жизни действует в восточных частях Шотландии: по всей Великобритании прогнозируются проливные дожди и сильные ветры.

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