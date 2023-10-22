Шторм Бабет у Шотландії: мережу розчулило відео, на якому собака рятує овець, що застрягли внаслідок повені
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Шторм Бабет спричинив численні повені у Шотландії та загнав у пастку трьох овець, яким на допомогу прийшла собака. Пес проплив до овець, аби допомогти їм врятуватись. Зворушливе відео шириться мережею, пише ВВС, передає УНН
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Вівчарка перепливла затопленими полями в Уельсі, щоб врятувати трьох овець.
Фермер Лир Джонс сказав, що собака Петсі пірнула у воду після того, як сильний дощ, викликаний штормом Бабет, спричинив повінь у селі Лланфіхангел Глін Міфір в окрузі Конві.
«Я знаю, що вона добре плаває, і я подумав дозволити їй спробувати», — сказав містер Джонс про восьмирічну Петсі.
Собака провела овець безпечним шляхом затоплених полів.
Нагадаємо
Друге за тиждень червоне попередження про небезпеку для життя діє у східних частинах Шотландії: по всій Великій Британії прогнозуються проливні дощі та сильні вітри.
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