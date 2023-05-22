Штаты США достигли соглашения по спасению реки Колорадо

Детали

План появился после многих лет ожесточенных споров, когда штаты отказывались уступать даже когда водоток достиг критической точки, угрожая снабжению питьевой водой 40 миллионов человек и ставя под угрозу производство электроэнергии на американском Западе.

Согласно предложению, федеральное правительство выплатит 1,2 миллиарда долларов водохозяйственным округам, индейским племенам и городам в Калифорнии, Неваде и Аризоне, чтобы они использовали меньше воды в течение следующих трех лет.

Сами штаты также будут сокращать использование, но без компенсации.

Сокращение сократит количество воды, забираемой из некогда могущественного Колорадо, на три миллиона акров футов (около 1,23 миллиона литров), или около 13 процентов всей воды, которую река поставляет.

Река Колорадо протекает через семь штатов США и Мексику, обеспечивая питьевой водой и гидроэлектроэнергией, а также орошая некоторые из самых плодородных сельскохозяйственных угодий страны. Но то, что когда-то было одной из крупнейших рек мира, теперь уменьшилось.

Изменение климата, вызванное деятельностью человека, ускоряет таяние снега из-за более высоких температур, и больше воды теряется из-за испарения.

Раньше использование речной воды регулировалось соглашением. Но соглашение всегда было чем-то вроде мелочи — политически целесообразным решением, которое позволяло пользователям брать больше воды.

Штаты и федеральное правительство зашли в тупик, не зная, как урегулировать этот круг и справедливо разделить сокращающиеся запасы, даже несмотря на то, что регион стал более засушливым, а уровень рек упал.

В прошлом году озера Пауэлл и озеро Мид — два крупнейших водохранилища в стране — упали до исторического минимума из-за опасений, что они могут даже опуститься ниже водозаборных труб на плотине Гувера.

Бюро мелиорации, федеральное правительственное агентство, которое управляет водными ресурсами, в прошлом месяце пригрозило ввести обязательные сокращения, в результате чего Аризона, Калифорния и Невада пострадают с равномерным процентным сокращением.

Это предложение разозлило фермеров на юге Калифорнии, которые получают львиную долю ассигнований штата, сумму, эквивалентную всему, что добывается в Аризоне и Неваде вместе взятых.

Ученые говорят, что влажная зима на западе США несколько снизила нагрузку на систему, но это лишь временная передышка, поскольку антропогенное изменение климата продолжает усиливать долгосрочную тенденцию к засухе в регионе.