Штати США досягли угоди щодо порятунку річки Колорадо

Деталі

План з'явився після багатьох років запеклих суперечок, коли штати відмовлялися поступатися навіть коли водотік досяг критичної точки, погрожуючи постачанню питною водою 40 мільйонів людей і ставлячи під загрозу виробництво електроенергії на американському Заході.

Відповідно до пропозиції, федеральний уряд виплатить 1,2 мільярда доларів водогосподарським округам, індіанським племенам і містам у Каліфорнії, Неваді та Аризоні, щоб вони використовували менше води протягом наступних трьох років.

Самі штати також скорочуватимуть використання, але без компенсації.

Скорочення скоротить кількість води, що забирається з колись могутнього Колорадо, на три мільйони акрів футів (близько 1,23 мільйона літрів), або близько 13 відсотків усієї води, яку річка постачає.

Річка Колорадо протікає через сім штатів США та Мексику, забезпечуючи питною водою та гідроелектроенергією, а також зрошуючи деякі з найродючіших сільськогосподарських угідь країни. Але те, що колись було однією з найбільших річок світу, тепер поменшало.

Зміна клімату, спричинена діяльністю людини, пришвидшує танення снігу через вищі температури, і більше води втрачається через випаровування.

Раніше використання річкової води регулювалося угодою. Але угода завжди була чимось на кшталт дрібниці — політично доцільним рішенням, яке дозволяло користувачам брати більше води.

Штати і федеральний уряд зайшли в глухий кут, не знаючи, як врегулювати це коло і справедливо розділити запаси, що скорочуються, навіть незважаючи на те, що регіон став більш посушливим, а рівень річок впав.

Минулого року озера Пауелл і озеро Мід — два найбільші водосховища в країні — впали до історичного мінімуму через побоювання, що вони можуть навіть опуститися нижче за водозабірні труби на греблі Гувера.

Бюро меліорації, федеральне урядове відомство, яке керує водними ресурсами, минулого місяця пригрозило запровадити обов'язкові скорочення, внаслідок чого Арізона, Каліфорнія та Невада постраждають із рівномірним процентним скороченням.

Ця пропозиція розлютила фермерів на півдні Каліфорнії, які отримують левову частку асигнувань штату, суму, еквівалентну всьому, що видобувається в Аризоні та Неваді разом узятих.

Вчені кажуть, що волога зима на заході США дещо знизила навантаження на систему, але це лише тимчасовий перепочинок, оскільки антропогенна зміна клімату продовжує посилювати довгострокову тенденцію до посухи у регіоні.