Шестой теннисист в истории: Джокович получил 900 победу в карьере
Киев • УНН
КИЕВ. Двадцать первое января. УНН. Вторая ракетка мирового рейтинга теннисистов-профессионалов серб Новак Джокович стартовал на турнире Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает УНН со ссылкой на АТР.
В первом круге серб обыграл Яна Леннарда Штруффа в первом раунде Australian Open, в результате чего и покорил отметку в 900 побед.
На текущий момент Джокович - шестой теннисист в истории с более чем 900 победами. Ранее такое удавалось сделать Коннорс - 1274 побед, Роджеру Федереру - 1237, Иван Лендл - 1068, Рафаэлю Надалю - 981, Гильермо Вилас - 949.
Добавим, что во втором круге Джокович будет противостоять лучшему в паре Тацуо Ито - Пражнеш Гуннесваран.