Шостий тенісист в історії: Джокович здобув 900 перемогу в кар'єрі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Друга ракетка світового рейтингу тенісистів-професіоналів серб Новак Джокович стартував на турнірі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, повідомляє УНН з посиланням на АТР.
У першому колі серб обіграв Яна-Леннарда Штруффа в першому раунді Australian Open, в результаті чого і підкорив позначку в 900 перемог.
На поточний момент Джокович - шостий тенісист в історії з більш ніж 900 перемогами. Раніше таке вдавалося зробити Джиммі Коннорсу - 1274 перемог, Роджеру Федереру - 1237, Івану Лендлу - 1068, Рафаелю Надалю - 981, Гільєрмо Віласу - 949.
Додамо, що у другому колі Джокович протистоятиме кращому у парі Тацумо Іто – Пражнеш Гуннесваран.