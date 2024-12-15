Шольц снова отверг идею передачи Taurus Украине, потому что считает это "ошибкой"

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказал Украине в поставках дальнобойных ракет Taurus, ведь считает такое решение ошибочным, передает УНН со ссылкой на n-tv.

"Мы четко выступаем против всех "горячих голов", которые думают, что мы должны делать все, что угодно. Мы не дадим разрешения на развертывание дальнобойных вооружений, поставляемых из Германии, для ударов в глубь россии - все", - заявил Шольц.

Он добавил, что необходимо при любых обстоятельствах избегать конфликта между НАТО и россией, а потому считает, что "передача „Taurus" была бы ошибкой".

Напомним

А вот лидер Христианско-демократического союза Германии (ХДС), кандидат в канцлеры Фридрих Мерц и оппонент Шольца заявил, что его позиция по Taurus не изменилась и Украина должна иметь возможность бить вглубь россии по военным объектам.