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Шольц снова отверг идею передачи Taurus Украине, потому что считает это "ошибкой"

Шольц снова отверг идею передачи Taurus Украине, потому что считает это "ошибкой"

Киев  •  УНН

 • 9440 просмотра

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Канцлер Германии Шольц отказался предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, чтобы избежать конфликта с рф. Лидер оппозиции Мерц выступает за передачу ракет для ударов по военным объектам рф.

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказал Украине в поставках дальнобойных ракет Taurus, ведь считает такое решение ошибочным, передает УНН со ссылкой на n-tv.

"Мы четко выступаем против всех "горячих голов", которые думают, что мы должны делать все, что угодно. Мы не дадим разрешения на развертывание дальнобойных вооружений, поставляемых из Германии, для ударов в глубь россии - все", - заявил Шольц.

Он добавил, что необходимо при любых обстоятельствах избегать конфликта между НАТО и россией, а потому считает, что "передача „Taurus" была бы ошибкой".

Напомним 

А вот лидер Христианско-демократического союза Германии (ХДС), кандидат в канцлеры Фридрих Мерц и оппонент Шольца заявил, что его позиция по Taurus не изменилась и Украина должна иметь возможность бить вглубь россии по военным объектам. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
natoNATO
fridrikh-mertsФридрих Мерц
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
ukrainaУкраина